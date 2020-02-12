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ВАКС продлил Микитасю срок действия возложенных на него обязанностей

Новости » Политика     12.02.2020 - 20:29
ВАКС продлил Микитасю срок действия возложенных на него обязанностей
Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)

Микитась еще 2 месяца будет носить электронный браслет

В среду, 12 февраля, суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на бывшего народного депутата Максима Микитася. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Высшего антикоррупционного суда в Facebook.

Так, согласно решению следственного судьи, срок действия обязанностей, возложенных на Микитася, был продлен на 2 месяца. В течение этого срока экс-нардеп без разрешения следователя не сможет покидать жилье, общаться с другими фигурантами дела и будет обязан носить электронный браслет.

Также экс-президент государственной корпорации "Укрбуд" не будет иметь права выезжать за границу и должен сдать все документы, дающие право на выезд за пределы страны.

ВАКС продлил Микитасю срок действия возложенных на него обязанностей

Напомним, ранее ВАКС назначил экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в размере 5,5 млн гривен. Однако за него внесли залог в размере 80 млн гривен, и экс-нардепа отпустили.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Микитась получил от прокуроров Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры официальное разрешение вылететь в Великобританию. С Микитася также сняли электронный браслет.

Позже адвокат экс-нардепа Александр Лысак сообщил, что правоохранители снова надели электронный браслет на бывшего депутата Микитася, несмотря на предварительное разрешение на выезд за пределы страны. Адвокату неизвестны причины такого решения правоохранителей.

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