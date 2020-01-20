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На Микитася повторно надели электронный браслет

Новости » Политика     20.01.2020 - 17:27
На Микитася повторно надели электронный браслет
Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)

Ранее браслет сняли, так как экс-нардеп получил разрешение САП временно вылететь из страны

Правоохранители надели электронный браслет на бывшего депутата Верховной рады Максима Микитася. Об этом РБК-Украина сказал его адвокат Александр Лысак.

По его словам, недавно браслет сняли, так как экс-парламентарий получил разрешение САП временно вылететь из страны.

"У него по решению суда было обязательство носить электронный браслет, но его сняли недавно, так как он получил разрешение САП временно вылететь из страны. Сегодня разрешение отменили и снова надели браслет", - рассказал защитник.

Адвокат отметил, что ему не известны причины, почему отменено разрешение на вылет из страны Микитасю.

Лысак подчеркнул, что намерен обжаловать незаконные действия правоохранителей в отношении своего клиента.

Напомним, пограничники сняли с самолета экс-нардепа Максима Микитася при попытке покинуть Украину.

Как писало РБК-Украина, Лысак сообщал, что Микитась ранее получил от прокуроров Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированный антикоррупционной прокуратуры официальное разрешение вылететь в Великобританию.

Добавим также, ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. За него внесли залог, и экс-нардепа отпустили.

Микитась летел в Лондон с разрешения НАБУ и САП, - адвокат Микитася сняли с рейса при попытке покинуть Украину
Новости Украины Микитасьэлектронный браслет
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