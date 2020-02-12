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ВАКС продовжив Микитасю термін дії покладених на нього обов'язків

Новини » Політика     12.02.2020 - 20:29
ВАКС продовжив Микитасю термін дії покладених на нього обов'язків
Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)

Микитась ще 2 місяці носитиме електронний браслет

У середу, 12 лютого, суд продовжив термії дії обов'язків, покладених на колишнього народного депутата Максима Микитася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Вищого антикорупційного суду в Facebook.

Так, згідно з рішення слідчого судді, термін дії обов'язків, покладених на Микитася, було продовжено на 2 місяці. Впродовж цього терміну екс-нардеп без дозволу слідчого не зможе покидати житло, спілкуватися з іншими фігурантами справи та буде зобов'язаний носити електронний браслет.

Також екс-президент державної корпорації "Укрбуд" не матиме права виїжджати за кордон та повинен здати всі документи, що дають право на виїзд за межі країни.

ВАКС продовжив Микитасю термін дії покладених на нього обов'язків

Нагадаємо, раніше ВАКС призначив екс-нардепу Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5,5 млн гривень. Однак, за нього внесли заставу в розмірі 80 млн гривень, і екс-нардепа відпустили.

Крім того, РБК-Україна писало, що Микитась отримав від прокурорів Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури офіційний дозвіл вилетіти до Британії. З Микитася також зняли електронний браслет.

Пізніше адвокат екс-нардепа Олександр Лисак повідомив, що правоохоронці знову наділи електронний браслет на колишнього депутата Микитася, попри попередній дозвіл на виїзд за межі країни. Адвокату невідомі причини такого рішення правоохоронців.

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