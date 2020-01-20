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Микитась летел в Лондон с разрешения НАБУ и САП, - адвокат

Новости » Политика     20.01.2020 - 15:44
Микитась летел в Лондон с разрешения НАБУ и САП, - адвокат
Фото: Максим Микитась (facebook.com)

Адвокат Микитася утверждает, что поездка экс-депутата была согласована с Офисом генпрокурора

Экс-народный депутат и бывший президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась, которого пограничники сняли с самолета в аэропорте "Борисполь" при попытке покинуть Украину, ранее получил от прокуроров Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированный антикоррупционной прокуратуры официальное разрешение вылететь в Великобританию. Об этом сообщил журналистам адвокат Микитася Александр Лысак, ссылаясь, в частности, на соответствующее письмо САП от 15 января 2020 года, передает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство УНИАН.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура не возражает против Вашего выезда за границы территории Украины, а именно в Великобританию, в период времени с 20.01.2020 по 24.01.2020 для проведения лечения в Соединенном Королевстве Великой Британии и Северной Ирландии", - цитирует сказанное в документе Лысак.

В письме также отмечается, что Микитасю для выезда возвращается загранпаспорт, который он обязан вернуть правоохранителям не позже 25 января 2020 года. Также было разрешено на это время снять браслет.

Микитась летел в Лондон с разрешения НАБУ и САП, - адвокат

По словам адвоката, ему пока не известно, почему Микитасю в итоге отказали в разрешении на вылет.

"У него было разрешение на четыре дня от НАБУ и САП, ему вернули загранпаспорт, и он собирался в Великобританию по личному вопросу. Он уже прошел таможенный и пограничный контроль, но его не пустили. Это волатильность и халатность нашей чиновничьей системы. Кто вернёт моему клиенту деньги за билет? За сорванный график дел в Лондоне?" - добавил адвокат Микитася.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. За него внесли залог и отпустили.

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