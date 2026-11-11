ВАКС послабив запобіжний захід Єрмаку: може пересуватися всією Україною

Раніше РБК-Україна писало, що суд продовжив процесуальні обов'язки ексглави ОП Андрія Єрмака ще на 60 днів, але скасував електронний контроль через можливі ризики для здоров'я.

Крім того, наприкінці листопада 2025 року Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника ОП на тлі корупційного скандалу навколо "Енергоатому" та справи "Мідас".

У травні 2026 року Єрмак отримав підозру від НАБУ та САП у справі "Династія". За версією слідства, йдеться про можливу легалізацію коштів, отриманих від оборудок в "Енергоатомі", через будівництво житлового комплексу під Києвом.

Суд відправив його до СІЗО, однак згодом за Єрмака внесли 140 млн гривень застави, і він вийшов на свободу.