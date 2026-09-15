Єрмаку зняли електронний браслет. Суд каже - за станом здоров'я

Суд продовжив процесуальні обов'язки ексглави ОП Андрія Єрмака ще на 60 днів, але скасував електронний контроль через можливі ризики для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд .

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії процесуальних обов'язків Єрмака ще на 60 днів.

Відповідно до рішення суду, екскерівник ОП має прибувати за кожною вимогою детектива, прокурора та суду. Також він повинен повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Крім того, Єрмаку не можна залишати межі раніше визначених населених пунктів. Він також має здати на зберігання паспорти та інші документи, які дають право на виїзд з України та в'їзд до неї.

Ще одне обмеження стосується спілкування. Єрмак має утримуватися від контактів із визначеними в ухвалі суду особами, серед яких інші підозрювані та свідки у провадженні, щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру.

ВАКС імені фігуранта не називає, однак джерела РБК-Україна підтверджують, що йдеться про Андрія Єрмака.

Чому Єрмаку зняли браслет

Окремо суд розглянув питання продовження електронного контролю.

У ВАКС повідомили, що незалежний медичний спеціаліст вказав на можливу загрозу для життя та здоров'я людини через подальше носіння електронного засобу контролю.

Ця обставина стала однією з підстав, через які суд відмовив у продовженні відповідного процесуального обов'язку.

Таким чином, електронний браслет більше не входить до переліку обмежень, яких має дотримуватися Єрмак. Водночас решта процесуальних обов'язків залишається чинною протягом продовженого судом строку.

Справа Єрмака

Нагадуємо, наприкінці листопада 2025 року Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу президента на тлі корупційного скандалу навколо "Енергоатому" та справи "Мідас".

У травні 2026 року Єрмак отримав підозру від НАБУ та САП у справі "Династія". За версією слідства, йдеться про можливу легалізацію коштів, отриманих від оборудок в "Енергоатомі", через будівництво житлового комплексу під Києвом.