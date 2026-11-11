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ВАКС ослабил меру пресечения Ермаку: может передвигаться по всей Украине

16:03 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Getty Images)

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения экс-руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. Теперь он может свободно передвигаться по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

Ермаку ослабили меру пресечения

10 ноября следователь судья частично удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей Андрея Ермака. Экс-чиновник подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем, на строительстве частного коттеджного городка под Киевом.

Суд сменил ранее возложенную на Ермака процессуальную обязанность не отлучаться без разрешения за пределы Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областей с возможностью транзита через другие области.

Защитники подозреваемого обращали внимание суда на его участие в проекте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Прокурор отметил, что возложенные обязанности не препятствуют реализации проекта. Ведь Ермак выполняет роль руководителя, а не одного из более 60 (по утверждениям стороны защиты) адвокатов, непосредственно оказывающих правовую помощь.

Следовательно, судья частично удовлетворил ходатайство прокурора:

  • продлил срок действия возложенных на подозреваемого обязанностей,
  • сменил один из них, позволив ему передвижение по всей Украине.

Ранее РБК-Украина писала, что суд продлил процессуальные обязанности экс-главы ОП Андрея Ермака еще на 60 дней, но отменил электронный контроль из-за возможных рисков для здоровья.

Кроме того, в конце ноября 2025 года Андрей Ермак подал в отставку с поста руководителя ОП на фоне коррупционного скандала вокруг "Энергоатома" и дела "Мидас".

В мае 2026 года Ермак получил подозрение от НАБУ и САП по делу "Династия" . По версии следствия, речь идет о возможной легализации средств, полученных от сделок в "Энергоатоме", через строительство жилого комплекса под Киевом.

Суд отправил его в СИЗО, однако впоследствии при Ермаке внесли 140 млн гривен залога, и он вышел на свободу.

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