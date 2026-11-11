ВАКС ослабил меру пресечения Ермаку: может передвигаться по всей Украине

Ермаку ослабили меру пресечения

10 ноября следователь судья частично удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей Андрея Ермака. Экс-чиновник подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем, на строительстве частного коттеджного городка под Киевом.



Суд сменил ранее возложенную на Ермака процессуальную обязанность не отлучаться без разрешения за пределы Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областей с возможностью транзита через другие области.

Защитники подозреваемого обращали внимание суда на его участие в проекте Национальной ассоциации адвокатов Украины.



Прокурор отметил, что возложенные обязанности не препятствуют реализации проекта. Ведь Ермак выполняет роль руководителя, а не одного из более 60 (по утверждениям стороны защиты) адвокатов, непосредственно оказывающих правовую помощь.



Следовательно, судья частично удовлетворил ходатайство прокурора: