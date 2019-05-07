В ВАКС пока не передали на рассмотрение ни одно дело

Пока неизвестно количество дел, которое будет передано на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда Украины после его запуска. Об этом заявила избранная глава ВАКС Елена Танасевич, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, она не смогла спрогнозировать свои первые шаги на посту главы Антикоррупционного суда.

"Сейчас сложно сказать, какие шаги будут первыми. На самом деле это задача со всеми неизвестными. В настоящее время Государственная судебная администрация Украины пока не предоставила таких сведений (по количеству дел, которые будут рассматриваться, - ред.)", - заявила Танасевич.

Напомним, сегодня была избрана глава Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Отметим, что главу суда удалось избрать лишь в третьем туре голосования. Танасевич набрала 23 из 38 голосов судей.

Как писало РБК-Украина ранее, во время первого и повторного голосований ни один из кандидатов на пост главы Антикоррупционного суда не набрал необходимое количество голосов.

Отметим, на должность главы ВАКС были предложены кандидатуры трех судей: Олега Павлишина, Елены Танасевич и Маркияна Галабалы.