До ВАКС поки не передали на розгляд жодної справи

Наразі невідома кількість справ, яка буде передана на розгляд Вищого антикорупційного суду України після його запуску. Про це заявила обрана голова ВАКС Олена Танасевич, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, вона не змогла спрогнозувати свої перші кроки на посаді глави Антикорупційного суду.

"Зараз складно зазначити, які кроки будуть першими. Насправді це завдання з усіма невідомими. На теперішній час державна судова адміністрація України поки не надала таких відомостей (щодо кількості справ, які будуть розглядатись, - ред.)", - заявила Танасевич.

Нагадаємо, сьогодні була обрана глава Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Відзначимо, главу суду вдалося обрати лише в третьому турі голосування. Танасевич набрала 23 з 38 голосів суддів.

Як писало РБК-Україна раніше, під час першого і повторного голосувань жоден з кандидатів на пост глави Антикорупційного суду не набрав необхідної кількості голосів.

Відзначимо, на посаду глави ВАКС були запропоновані кандидатури трьох суддів: Олега Павлишина, Олени Танасевич і Маркіяна Галабали.