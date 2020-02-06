ВАКС отпустил на поруки экс-главного архитектора Киева

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сергея Целовальника взяли на поруки два народных депутата

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отпустил на поруки бывшего главного архитектора Киева Сергея Целовальника, которого подозревают в злоупотреблениях во время завершения строительных работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что ВАКС не поддержал требование обвинения о задержании Целовальника с альтернативой внесения 10 млн гривен залога и отпустил бывшего главного архитектора столицы на поруки двум народным депутатам и архитектору.

СУД ВІДПУСТИВ НА ПОРУКИ КОЛИШНЬОГО ГОЛОВНОГО АРХІТЕКТОРА КИЄВА, ПІДОЗРЮВАНОГО У СПРАВІ ПРО «ЗНИКЛИЙ БАСЕЙН» У четвер, 6... Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Четвер, 6 лютого 2020 р.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура категорически не согласна с таким решением суда и готовит апелляционную жалобу с требованием назначить подозреваемому более строгую меру пресечения", - говорится в сообщении.

Избрание меры пресечения еще одному подозреваемому по делу запланировано на 15:00 7 февраля, сообщили в САП.

Напомним, Сергея Целовальника обвиняют в том, что в результате его противоправных действий на посту директора департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации, школьники одной из столичных школ остались без бассейна.

Также РБК-Украина сообщало, что детективы САП направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины 8 созыва и советника городского головы Киева Дмитрия Белоцерковца.