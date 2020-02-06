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ВАКС відпустив на поруки екс-головного архітектора Києва

Новини » Політика     06.02.2020 - 17:33
ВАКС відпустив на поруки екс-головного архітектора Києва
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сергія Целовальника взяли на поруки два народні депутати

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відпустив на поруки колишнього головного архітектора Києва Сергія Целовальника, якого підозрюють у зловживаннях під час завершення будівельних робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що ВАКС не підтримав вимогу обвинувачення про затримання Целовальника з альтернативою внесення 10 млн гривень застави та відпустив колишнього головного архітектора столиці на поруки двом народним депутатам та архітектору.

СУД ВІДПУСТИВ НА ПОРУКИ КОЛИШНЬОГО ГОЛОВНОГО АРХІТЕКТОРА КИЄВА, ПІДОЗРЮВАНОГО У СПРАВІ ПРО «ЗНИКЛИЙ БАСЕЙН» У четвер, 6...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Четвер, 6 лютого 2020 р.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура категорично не погоджується з таким рішенням суду та готує апеляційну скаргу з вимогою призначити підозрюваному більш суворий запобіжний захід", - йдеться у повідомленні.

Обрання запобіжного заходу ще одному підозрюваному у справі заплановане на 15:00 7 лютого, повідомили у САП.

Нагадаємо, Сергія Целовальника звинувачують у тому, що в результаті його протиправних дій на посаді директора департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації, школярі однієї зі столичних шкіл залишились без басейну.

Також РБК-Україна повідомляло, що детективи САП направили до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України 8 скликання і радника міського голови Києва Дмитра Білоцерковця

ВАКС передали обвинувальний акт у справі екс-нардепа Білоцерковця НАБУ оголосило підозру колишньому головному архітектору Києва
Новини України архитекторСАП
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