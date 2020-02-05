ВАКС передали обвинительный акт по делу экс-нардепа Белоцерковца

Фото: Дмитрий Белоцерковец (wikipedia.org)

Дмитрия Белоцерковца подозревают в недекларировании на сумму 3,8 млн гривен

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины 8 созыва Дмитрия Белоцерковца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook САП.

Экс-нардепа обвиняют в предоставлении заведомо недостоверных данных во время декларирования доходов. В САП напомнили, что он не внес в декларации за 2016-2017 годы объекты недвижимости в Киеве стоимостью 3,8 млн гривен, которые находились в собственности и пользовании членов его семьи.

ЗА ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СУДИТИМУТЬ КОЛИШНЬОГО ДЕПУТАТА ВРУ Прокурорами #САП і детективами #НАБУ... Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Середа, 5 лютого 2020 р.

"15 октября 2019 года бывшему депутату сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. На сегодняшний день обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Отметим, речь идет об экс-нардепе от фракции "Блока Петра Порошенко" и советнике председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрие Белоцерковце.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение в недостоверном декларировании еще одному экс-нардепу.