ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВАКС передали обвинительный акт по делу экс-нардепа Белоцерковца

Новости » Политика     05.02.2020 - 19:37
ВАКС передали обвинительный акт по делу экс-нардепа Белоцерковца
Фото: Дмитрий Белоцерковец (wikipedia.org)

Дмитрия Белоцерковца подозревают в недекларировании на сумму 3,8 млн гривен

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины 8 созыва Дмитрия Белоцерковца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook САП.

Экс-нардепа обвиняют в предоставлении заведомо недостоверных данных во время декларирования доходов. В САП напомнили, что он не внес в декларации за 2016-2017 годы объекты недвижимости в Киеве стоимостью 3,8 млн гривен, которые находились в собственности и пользовании членов его семьи.

ЗА ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СУДИТИМУТЬ КОЛИШНЬОГО ДЕПУТАТА ВРУ Прокурорами #САП і детективами #НАБУ...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Середа, 5 лютого 2020 р.

"15 октября 2019 года бывшему депутату сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. На сегодняшний день обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Отметим, речь идет об экс-нардепе от фракции "Блока Петра Порошенко" и советнике председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрие Белоцерковце.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение в недостоверном декларировании еще одному экс-нардепу.

В НАПК рассказали о 7 лайфхаках для заполнения е-декларации Налоговая назвала случаи, когда годовая декларация не подается
Новости Украины декларацияСАП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь