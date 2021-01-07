ВАКС отказался продолжать расследование дела "пленок Вовка"

Фото: ВАКС (РБК-Украина)

Высший антикоррупционный суд Украины отклонил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро о продлении еще на два месяца сроков расследования по делу о попытке захвата власти судьями Окружного админсуда Киева. Расследование дела продлится до 17 января 2021 года.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Решение принял судья Андрей Бицюк. В центре добавляют, что о причинах решения неизвестно, так как полного текста постановления нет.

"Скорее всего, мы его и не узнаем, потому что в этом деле решение не публикуют вообще. Однако такое решение - серьезная угроза делу. Обжаловать его нельзя, так что теперь дело или приостановят, или закончат досудебное расследование раньше, оставив его неготовым", - отмечают в ГПК.

В НАБУ официально эти решения ВАКС пока не комментировали.

Как сообщало РБК-Украина, Вовку сообщили о подозрении еще в середине июля, однако сам он отрицает, что получал подозрение, поскольку был в отпуске.

Сообщалось, что Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от занимаемой должности, поскольку он так и не получил статус подозреваемого.

Позже ВСП отказался отстранить еще пятерых судей ОАСК - Владимира Келеберду, Евгения Аблова, Игоря Качуру, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко.