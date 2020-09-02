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Высший совет правосудия отказался отстранить пятерых судей ОАСК

Киев, Среда 02 сентября 2020 03:02
Высший совет правосудия отказался отстранить пятерых судей ОАСК
Фото: ОАСК (facebook.com/OACK.640)
Автор: Надежда Собенко

Высший совет правосудия отказался отстранить пятерых судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК). Речь идет о Владимире Келеберде Евгении Аблове, Игоре Качуре, Алексее Огурцове и Игоре Погрибниченко.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

ВСП вернул без рассмотрения ходатайства генпрокурора Ирины Венедиктовой о временном отстранении судей ОАСК Келеберды, Погрибниченко и Огурцова от правосудия из-за нарушения порядка уведомления их о подозрении.

В отношении судей Аблова и Качура, ВСП пришел к выводу, что "доказательства в подтверждение совершения судьями инкриминируемых преступлений были получены способом, не соответствующим требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следователей (розыскных) действий, полученных в ходе расследования другого уголовного производства".

Напомним, ранее ВСП отказался отстранить судью ОАСК Павла Вовка от обязанностей, поскольку он так и не получил статус подозреваемого.

Вовку сообщили о подозрении еще в середине июля, однако сам он отрицает, что получал подозрение, поскольку был в отпуске.

Руководителю Окружного административного суда Киева инкриминируют попытку захвата власти, а также влияние на Высшую квалификационную комиссию судей.

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