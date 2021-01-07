ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ВАКС відмовився продовжувати розслідування справи "плівок Вовка"

Україна, Четвер 07 січня 2021 03:50
ВАКС відмовився продовжувати розслідування справи "плівок Вовка"
Фото: ВАКС (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Вищий антикорупційний суд України відхилив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро щодо продовження ще на два місяці строків розслідування у справі щодо спроби захоплення влади суддями Окружного адмінсуду Києва. Розслідування справи триватиме до 17 січня 2021 року.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Рішення ухвалив суддя Андрій Біцюк. В центрі додають, що про причини рішення невідомо, оскільки повного тексту ухвали немає.

"Скоріш за все, ми його і не дізнаємося, бо у цій справі рішення не публікують взагалі. Проте таке рішення - серйозна загроза справі. Оскаржити його не можна, тож тепер справу або призупинять, або закінчать досудове розслідування раніше, залишивши її неготовою", - наголошують у ЦПК.

У НАБУ офіційно ці рішення ВАКС поки не коментували.

Як повідомляло РБК-Україна, Вовку повідомили про підозру ще в середині липня, проте сам він заперечує, що отримував підозра, оскільки був у відпустці.

Повідомлялося, що Вища рада правосуддя відмовився відсторонити Вовка від займаної посади, оскільки він так і не отримав статус підозрюваного.

Пізніше ВРП відмовилася відсторонити ще п'ятьох суддів ОАСК - Володимира Келеберду, Євгена Аблова, Ігоря Качуру, Олексія Огурцова і Ігоря Погрібніченка.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Вовкантікоррупційний судНАБУ

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся