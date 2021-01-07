ВАКС відмовився продовжувати розслідування справи "плівок Вовка"

Фото: ВАКС (РБК-Україна)

Вищий антикорупційний суд України відхилив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро щодо продовження ще на два місяці строків розслідування у справі щодо спроби захоплення влади суддями Окружного адмінсуду Києва. Розслідування справи триватиме до 17 січня 2021 року.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Рішення ухвалив суддя Андрій Біцюк. В центрі додають, що про причини рішення невідомо, оскільки повного тексту ухвали немає.

"Скоріш за все, ми його і не дізнаємося, бо у цій справі рішення не публікують взагалі. Проте таке рішення - серйозна загроза справі. Оскаржити його не можна, тож тепер справу або призупинять, або закінчать досудове розслідування раніше, залишивши її неготовою", - наголошують у ЦПК.

У НАБУ офіційно ці рішення ВАКС поки не коментували.

Як повідомляло РБК-Україна, Вовку повідомили про підозру ще в середині липня, проте сам він заперечує, що отримував підозра, оскільки був у відпустці.

Повідомлялося, що Вища рада правосуддя відмовився відсторонити Вовка від займаної посади, оскільки він так і не отримав статус підозрюваного.

Пізніше ВРП відмовилася відсторонити ще п'ятьох суддів ОАСК - Володимира Келеберду, Євгена Аблова, Ігоря Качуру, Олексія Огурцова і Ігоря Погрібніченка.