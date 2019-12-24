ВАКС продлил содержание под стражей для Грымчака

Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Грымчак останется под арестом до середины февраля

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил содержание под стражей для бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ВАКС.

Сообщается, что ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о продлении меры пресечения для Грымчака.

"Подозреваемому продлен срок содержания под стражей на 53 дней (до 14 февраля 2020 включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1999761 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Грымчаку в три раза снизили сумму залога. По данным следствия, бывший чиновник за взятку обещал обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины за вынесение решения в интересах третьих лиц.

Отметим, следствие мотивирует необходимость содержания Грымчака под стражей тем, что ему якобы предлагали занять пост "министра" в так называемой "Донецкой народной республике". Защита считает эти опасения необоснованными, так как он находится в санкционных списках Российской Федерации.