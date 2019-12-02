ВАКС оставил чиновницу Офиса президента под домашним арестом

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил руководительницу одного из главных департаментов Офиса президента Светлану Кондзелю под круглосуточным домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Соответствующее решение было принято судом в понедельник, 2 декабря, отклонив таким образом апелляционную жалобу прокуроров, требующих изменения меры пресечения в виде содержания под стражей.

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд оставил в силе решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, которым к подозреваемой применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье круглосуточно", - сообщили в ВАКС.

Напомним, Светлану Кондзелю и ее сообщников обвиняют в вымогательстве с физического лица 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". Данный факт задокументировали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 12 ноября.

Во время судебного заседания 15 ноября ВАКС избрал Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. На нее возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе ношение электронного браслета.