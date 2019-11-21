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САП обжаловала меру пресечения чиновницы Офиса президента

Новости » Политика     21.11.2019 - 11:46
САП обжаловала меру пресечения чиновницы Офиса президента
Фото: Светлана Кондзели (facebook com EidosUa)

САП просит увеличить залог

Прокурором САП подано апелляционную жалобу на меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который был применен к руководительнице одного из главных департаментов Офиса президента Светлане Кондзели. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как отмечается, САП настаивает на избрании подозреваемой более строгого пресечения - а именно содержание под стражей с альтернативой внесения 7,7 млн гривен залога.

Кроме того, в суд апелляционной инстанции направлена еще одна жалоба прокурора - об увеличении размера залога для бывшей заместителя министра культуры Украины.

Напомним, Высший антикоррупционный суд применил к Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. На нее возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе ношение электронного браслета.

РБК-Украина писало, что чиновнице ОП и ее сообщнику сообщили о подозрении по статьям законченное покушение на мошенничество (завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере), а также законченное покушение на подстрекательство к предоставлении неправомерного требования должностному лицу, которое занимает ответственное положение, то есть совершение преступлений (предусмотренных ч 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины).

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