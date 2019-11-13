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Чиновнице Офиса президента и ее сообщникам сообщили о подозрении

Новости » Политика     13.11.2019 - 18:44
Чиновнице Офиса президента и ее сообщникам сообщили о подозрении
Фото: Светлана Кондзеля (facebook com EidosUa)

Лицам инкриминируется законченное покушение на мошенничество

Детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) было сообщено о подозрении директору департамента публичной информации Офиса президента Светлане Кондзеле, экс-заместительнице министра культуры Украины и их соисполнителю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Указанным лицам инкриминируется законченное покушение на мошенничество (завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере), а также законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерного требования должностному лицу, которое занимает ответственное положение, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

"Сейчас готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога", - отмечается в сообщении.

Напомним, 12 ноября появилась информация, что директора департамента публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю задержали на взятке, сумма которой составила 150 тыс. долларов.

Позже в Офисе президента подтвердили информацию о задержании Кондзели. При этом было отмечено, что для президента нет "своих" или чужих".

Детективы НАБУ задокументировали факт вымогательства Светланой Кондзель и ее сообщниками с физического лица 300 тыс. долларов неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

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