ВАКС обязал НАБУ начать расследование банкротства Бердянского морпорта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Должностные лица довели Бердянский морпорт до банкротства злоупотреблением властью

Высший антикоррупционный суд Украины частично удовлетворил жалобу "Бердянского антикоррупционного центра" и обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начать расследование банкротства Бердянского морского порта. Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

Сообщается, что 21 февраля "Бердянский антикоррупционный центр" подал в НАБУ заявление о совершении должностными лицами государственной исполнительной власти уголовных правонарушений.

Среди заявленных лиц: экс-министр инфраструктуры 2016-2019 годов (Владимир Омелян, - ред.), его заместитель, госсекретарь Министерства инфраструктуры, а также топ-чиновники действующего состава ведомства.

По версии заявителя, должностные лица довели Бердянский морпорт до банкротства злоупотреблением властью, служебными подлогами, а также грубым нарушением законодательства о труде и невыполнением судебного решения.

Отмечается, что к своему заявлению "Бердянский антикоррупционный центр" добавил документы, подтверждающие указанные факты. Исследовав их, следственный судья пришел к выводу о частичном удовлетворении жалобы.

Напомним, 19 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили начальнику Бердянского морского порта подозрение по ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Его обвиняют в нанесении ущерба в размере 2,5 млн гривен.

Позже, 27 февраля, ВАКС отстранил от занимаемой должности начальника Бердянского морского порта до 26 апреля 2020 года.