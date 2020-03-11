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ВАКС ужесточил меру пресечения главе Бердянского морского порта

Новости » Общество     11.03.2020 - 19:37
ВАКС ужесточил меру пресечения главе Бердянского морского порта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Суд увеличил размер залога до 609 тысяч гривен

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) ужесточила меру пресечения к начальнику Бердянского филиала Администрации морских портов Украины. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

Сообщается, что суд удовлетворил жалобу прокуроров САП об ужесточении меры пресечения, в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 609 тысяч гривен. Ранее ВАКС взял под стражу главу Бердянского морского порта с альтернативой залога в 295 тысяч гривен.

"Апелляционная палата ВАКС согласилась с доводами прокурора и в полном объеме удовлетворила апелляционную жалобу", - сообщили в САП.

Напомним, 19 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили начальнику Бердянского морского порта подозрение по ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Его обвиняют в нанесении ущерба в размере 2,5 млн гривен.

Позже, 27 февраля, ВАКС отстранил от занимаемой должности начальника Бердянского морского порта до 26 апреля 2020 года.

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