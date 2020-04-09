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ВАКС зобов'язав НАБУ почати розслідування банкрутства Бердянського морпорту

Новини » Суспільство     09.04.2020 - 19:25
ВАКС зобов'язав НАБУ почати розслідування банкрутства Бердянського морпорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посадові особи довели Бердянський морпорт до банкрутства зловживанням владою

Вищий антикорупційний суд України частково задовольнив скаргу "Бердянського антикорупційного центру" і зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) почати розслідування банкрутства Бердянського морського порту. Про це повідомляє "Судова влада України".

Повідомляється, що 21 лютого "Бердянський антикорупційний центр" подав у НАБУ заяву про скоєння посадовими особами державної виконавчої влади кримінальних правопорушень.

Серед заявлених осіб: екс-міністр інфраструктури 2016-2019 років (Володимир Омелян, - ред.), його заступник, держсекретар Міністерства інфраструктури, а також топ-чиновники діючого складу відомства.

За версією заявника, посадові особи довели Бердянський морпорт до банкрутства зловживанням владою, службовими фальсифікаціями, а також грубим порушенням законодавства про працю і невиконанням судового рішення.

Наголошується, що до своєї заяви "Бердянський антикорупційний центр" додав документи, які підтверджують вказані факти. Дослідивши їх, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення скарги.

Нагадаємо, 19 лютого детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили начальнику Бердянського морського порту підозра ч. 2 ст. 364 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Його звинувачують у нанесенні збитків у розмірі 2,5 млн гривень.

Пізніше, 27 лютого, ВАКС відсторонив від займаної посади начальника Бердянського морського порту до 26 квітня 2020 року.

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