ВАКС отстранил главу Бердянского морского порта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Главу АМПУ в Бердянске обвиняют в нанесении ущерба в 2,5 млн гривен

Высший антикоррупционный суд отстранил от занимаемой должности начальника Бердянского филиала "Администрации морских портов Украины" за злоупотребление служебным положением, причинившим ущерб в размере около 2,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Сообщается, что согласно решению ВАКС начальник АМПУ в Бердянске отстранен от должности до 26 апреля 2020 года.

"Начальник Бердянского филиала совместно с заместителем начальника и инженером Бердянского филиала ГП АМПУ, а также экс-начальник коммерческой компании организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически незаданный оборудования. Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму 2,49 млн гривен, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы", - сообщили в САП.

Отметим, должность главы Бердянского морского порта занимал Александр Барчан.

Напомним, 19 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили начальнику Бердянского морского порта подозрение по ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Также РБК-Украина писало, что в марте прошлого года НАБУ провело обыски в морском порту Бердянска через приобретение АМПУ автокрана стоимостью около 2,4 млн гривен.