ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВАКС отстранил главу Бердянского морского порта

Новости » Общество     27.02.2020 - 18:52
ВАКС отстранил главу Бердянского морского порта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Главу АМПУ в Бердянске обвиняют в нанесении ущерба в 2,5 млн гривен

Высший антикоррупционный суд отстранил от занимаемой должности начальника Бердянского филиала "Администрации морских портов Украины" за злоупотребление служебным положением, причинившим ущерб в размере около 2,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Сообщается, что согласно решению ВАКС начальник АМПУ в Бердянске отстранен от должности до 26 апреля 2020 года.

"Начальник Бердянского филиала совместно с заместителем начальника и инженером Бердянского филиала ГП АМПУ, а также экс-начальник коммерческой компании организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически незаданный оборудования. Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму 2,49 млн гривен, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы", - сообщили в САП.

Отметим, должность главы Бердянского морского порта занимал Александр Барчан.

Напомним, 19 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили начальнику Бердянского морского порта подозрение по ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Также РБК-Украина писало, что в марте прошлого года НАБУ провело обыски в морском порту Бердянска через приобретение АМПУ автокрана стоимостью около 2,4 млн гривен.

АМКУ одобрил передачу в концессию порта в Николаеве Фигуранту аферы с квартирами Нацгвардии увеличили размер залога
Новости Украины Бердянскпортантикоррупционный суд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь