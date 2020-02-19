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Главе Бердянского морского порта сообщили о подозрении

Новости » Общество     19.02.2020 - 16:03
Главе Бердянского морского порта сообщили о подозрении
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Главу порта подозревают в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло ущерб почти на 2,5 млн гривен

В среду, 19 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении начальнику государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Как отмечается, главу порта подозревают в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло ущерб почти на 2,5 млн гривен. Действия начальника порта квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в рамках расследования указанного дела, детективами задержаны еще трое человек, вероятно причастных к совершению преступления, а именно заместителя начальника и инженера госпредприятия "Бердянский морской торговый порт", а также бывшую руководительницу коммерческой компании.

Следствием установлено, что указанные лица организовали схему, по которой госпредприятие перечислило коммерческой компании денежные средства за фактически незаданное оборудование. Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму 2,49 млн гривен, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы.

Сейчас досудебное расследование по делу продолжается.

Напомним, в марте прошлого года НАБУ провело обыски в морском порту Бердянска через приобретение АМПУ автокрана стоимостью около 2,4 млн гривен.

Кроме того, в конце ноября 2019 года СБУ провела обыски в Одесском морском порту в зв'связи с заключением контракта, который нанес ущерб государству на свыше 54 млн гривен.

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