UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні

ВАКС обрав запобіжний захід топчиновнику Нацполіції у справі "Карфаген"

16:14 06.11.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: ВАКС обрав запобіжний захід Олександру Демʼянчуку (Getty Images)

Вищий антикорупційний суд у п'ятницю, 6 листопада, обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи "Карфаген".

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив журналістам прокурор САП Микола Карась.

Олександр "Консультант" Демʼянчук - заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУ Національної поліції в Київській області.

ВАКС обрав Демʼянчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

При цьому ВАКС не повідомив журналістів про це засідання.

Нагадаємо, раніше ВАКС почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці. Він є фігурантом справи "Карфаген".

Зазначимо, за першого заступника керівника Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції Володимира Ценова, який фігурує у справі "Карфаген", внесли заставу.

РБК-Україна також писало, що ВАКС обрав запобіжний захід Віталію Рибалку, який фігурує у справі "Карфаген" під прізвиськом "Боксер".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національна поліціяСуд