ВАКС обрав запобіжний захід топчиновнику Нацполіції у справі "Карфаген"

Олександр "Консультант" Демʼянчук - заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУ Національної поліції в Київській області.

ВАКС обрав Демʼянчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

При цьому ВАКС не повідомив журналістів про це засідання.

Нагадаємо, раніше ВАКС почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці. Він є фігурантом справи "Карфаген".