ВАКС избрал меру пресечения топ-чиновнику Нацполиции по делу "Карфаген"

Высший антикоррупционный суд в пятницу, 6 ноября, избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела "Карфаген".
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил журналистам прокурор САП Николай Карась.
Александр "Консультант" Демьянчук - заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУ Национальной полиции в Киевской области.
ВАКС избрал Демьянчуку меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.
При этом ВАКС не сообщил журналистам об этом заседании.
Напомним, ранее ВАКС начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергею Дуке. Он является фигурантом дела "Карфаген".
Отметим, за первого заместителя руководителя Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции Владимира Ценова, фигурирующего в деле "Карфаген", внесли залог.
РБК-Украина также писало, что ВАКС избрал меру пресечения Виталию Рыбалко, который фигурирует в деле "Карфаген" под прозвищем "Боксер".