ВАКС избрал меру пресечения топ-чиновнику Нацполиции по делу "Карфаген"

Александр "Консультант" Демьянчук - заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУ Национальной полиции в Киевской области.

ВАКС избрал Демьянчуку меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

При этом ВАКС не сообщил журналистам об этом заседании.

Напомним, ранее ВАКС начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергею Дуке. Он является фигурантом дела "Карфаген".