В ВАКС назначили шесть следственных судей

Фото: судьи ВАКС (Виталий Носач/РБК-Украина)

Срок их полномочий - один год

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины утвердило шестерых следственных судей. Об этом сообщает "Укринформ".

Указано, что следственными судьями назначили Андрея Бицюка, Владимира Воронькова, Веру Михайленко, Наталью Мовчан, Оксану Олейник и Ольгу Саландяк.

Отмечается, что срок полномочий следственных судей - 1 год со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда с правом переизбрания на один год.

Напомним, во вторник в ходе тайного голосования заместителем главы Высшего антикоррупционного суда избран судья Евгений Крук. Он избран заместителем на 3 года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня Елену Танасевич избрали главой Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). При этом из-за отсутствия голосов во время первых двух туров голосования судьям пришлось провести новые выборы главы ВАКС.

Отметим, избрание главы ВАКС проходило путем тайного голосования. Участие в голосовании приняли 38 судей.

Так, на должность главы ВАКС были предложены кандидатуры трех судей: Олега Павлишина, Елены Танасевич и Маркияна Галабалы.

Добавим, судьи ВАКС и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу 11 апреля.