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У ВАКС призначили шістьох слідчих суддів

Новини » Політика    07.05.2019 - 17:51
У ВАКС призначили шістьох слідчих суддів
Фото: судді ВАКС (Віталій Носач/РБК-Україна)

Строк їх повноважень - один рік

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України затвердили шістьох слідчих суддів. Про це повідомляє "Укрінформ".

Вказано, що слідчими суддями призначили Андрія Біцюка, Володимира Воронькова, Віру Михайленко, Наталію Мовчан, Оксану Олійник та Ольгу Саландяк.

Зазначається, що строк повноваження слідчих суддів - 1 рік з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду з правом переобрання на один рік.

Нагадаємо, у вівторок у ході таємного голосування заступником голови Вищого антикорупційного суду обрано суддю Євгена Крука. Він обраний заступником на 3 роки, але не більше ніж на строк повноважень судді.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні Олену Танасевич обрали головою Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). При цьому через відсутність голосів під час перших двох турів голосування суддям довелося провести нові вибори глави ВАКС.

Відзначимо, обрання глави ВАКС проходило шляхом таємного голосування. Участь у голосуванні взяли 38 суддів.

Так, на посаду глави ВАКС були запропоновані кандидатури трьох суддів: Олега Павлишина, Олени Танасевич і Маркіяна Галабали.

Додамо, судді ВАКС та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду склали присягу 11 квітня.

Обрано заступника голови Антикорупційного суду До ВАКС поки не передали на розгляд жодної справи
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