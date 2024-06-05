ВАКС націоналізував майно гауляйтера Балицького, серед активів київська компанія

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції щодо націоналізації активів колаборанта Євгена Балицького.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
У тому ж числі було націоналізовано усе майно, яким зрадник володіє через сім'ю.
Серед вилучених активів є київська компанія, що спеціалізується на ремонті, а також техобслуговуваннях літаків. Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Мова йде про:
"Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них - місцева телерадіокомпанія, яка працює на агресора", - додає СБУ.
Загальна вартість націоналізованого майна становить більше 120 млн гривень.
Гауляйтер заочно отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна через визнання винним по низці статей:
Колишній народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" був одним з перших, хто публічно підтримав повномасштабну війну Росії проти України. Пізніше терористи призначили його очільником окупаційної адміністрації країни-агресора на тимчасово захопленій частині Запорізької області.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Україна також націоналізувала майно російського олігарха Олександра Верховського. Мова йде про великий риболовецький траулер "Бухта Соколовская", вартість якого становить понад 1 млрд гривень.
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