ВАКС націоналізував майно гауляйтера Балицького, серед активів київська компанія

У тому ж числі було націоналізовано усе майно, яким зрадник володіє через сім'ю.

Серед вилучених активів є київська компанія, що спеціалізується на ремонті, а також техобслуговуваннях літаків. Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Мова йде про:

5 легких літаків;

3 квартири;

приватний будинок;

2 земельні ділянки;

4 автомобілі преміумкласу, зокрема Lexus та BMW.

"Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них - місцева телерадіокомпанія, яка працює на агресора", - додає СБУ.

Загальна вартість націоналізованого майна становить більше 120 млн гривень.

Що відомо про Балицького

Гауляйтер заочно отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна через визнання винним по низці статей:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 - участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 110 - умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.

Колишній народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" був одним з перших, хто публічно підтримав повномасштабну війну Росії проти України. Пізніше терористи призначили його очільником окупаційної адміністрації країни-агресора на тимчасово захопленій частині Запорізької області.