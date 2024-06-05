ВАКС национализировал имущество гауляйтера Балицкого, cреди активов киевская компания

В том же числе было национализировано все имущество, которым предатель владеет через семью.

Среди изъятых активов есть киевская компания, специализирующаяся на ремонте, а также техобслуживании самолетов. Остальное национализированное имущество находится на временно оккупированной части Запорожской области. Речь идет о:

5 легких самолетах;

3 квартирах;

частном доме;

2 земельных участках;

4 автомобилях премиум-класса, в частности Lexus и BMW.

"Кроме того, национализировано 100% уставного капитала шести предприятий во временно оккупированном Мелитополе. Среди них - местная телерадиокомпания, которая работает на агрессора", - добавляет СБУ.

Общая стоимость национализированного имущества составляет более 120 млн гривен.

Что известно о Балицком

Гауляйтер заочно получил 15 лет заключения с конфискацией имущества из-за признания виновным по ряду статей:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 - участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 110 - умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц.

Бывший народный депутат от запрещенной партии «ОПЗЖ» был одним из первых, кто публично поддержал полномасштабную войну России против Украины. Позже террористы назначили его главой оккупационной администрации страны-агрессора на временно захваченной части Запорожской области.