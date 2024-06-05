ВАКС национализировал имущество гауляйтера Балицкого, cреди активов киевская компания

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов коллаборанта Евгения Балицкого.
Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
В том же числе было национализировано все имущество, которым предатель владеет через семью.
Среди изъятых активов есть киевская компания, специализирующаяся на ремонте, а также техобслуживании самолетов. Остальное национализированное имущество находится на временно оккупированной части Запорожской области. Речь идет о:
"Кроме того, национализировано 100% уставного капитала шести предприятий во временно оккупированном Мелитополе. Среди них - местная телерадиокомпания, которая работает на агрессора", - добавляет СБУ.
Общая стоимость национализированного имущества составляет более 120 млн гривен.
Гауляйтер заочно получил 15 лет заключения с конфискацией имущества из-за признания виновным по ряду статей:
Бывший народный депутат от запрещенной партии «ОПЗЖ» был одним из первых, кто публично поддержал полномасштабную войну России против Украины. Позже террористы назначили его главой оккупационной администрации страны-агрессора на временно захваченной части Запорожской области.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Украина также национализировала имущество российского олигарха Александра Верховского. Речь идет о крупном рыболовном траулере "Бухта Соколовская", стоимость которого составляет более 1 млрд гривен.
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