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Україна націоналізувала судно російського олігарха вартістю понад 1 млрд гривень

Україна, Вівторок 28 травня 2024 19:55
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Україна націоналізувала судно російського олігарха вартістю понад 1 млрд гривень Фото: риболовецький траулер "Бухта Соколовская" (nikvesti com)
Автор: Тетяна Степанова

За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України майна російського олігарха Олександра Верховського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, мова йде про великий риболовецький траулер "Бухта Соколовская", який ще до початку повномасштабного вторгнення Росії добудовувався на заводі у Миколаєві. Вартість промислового судна становить понад 1 млрд гривень.

Націоналізований траулер був складовою торговельного "флоту" підсанкційного олігарха, який входить до найближчого оточення Кремля. Також Верховський є одним із фінансових донорів війни РФ проти України.

Зазначається, що риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету Росії. Звідти ці кошти ідуть на озброєння та матеріально-технічне забезпечення окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють проти Сил оборони України.

Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ.

Співробітники Служби безпеки викрили оборудку і заблокували російський траулер для подальшого його арешту та націоналізації на користь України.

Нагадаємо, у травні минулого року СБУ арештувала риболовецький траулер "Бухта Соколовская", який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.

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