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В ВАКС направили обвинительный акт о хищениях 39,8 млн гривен в УЗ

Новости » Общество    17.10.2019 - 10:49
В ВАКС направили обвинительный акт о хищениях 39,8 млн гривен в УЗ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Начальника и его зама "Центра обеспечения производства" обвиняют в хищении 39,8 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обвинительный акт по делу о хищении 39,8 млн гривен "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба САП.

Сообщается, что обвинительный акт направлен в отношении начальника и его заместителя филиала "Укрзализныци" "Центра обеспечения производства".

"В 2016 году начальник и заместитель начальника филиала злоупотребляли своим служебным положением в интересах ООО "Вог Аэро Джет". А именно, при наличии реальной возможности, должностные лица не приняли никаких мер к возвращению полученного в долг дизельного топлива, в результате чего предприятию ежедневно начислялись штрафные санкции от 2 до 2,7 млн гривен. В результате этих злоупотреблений государственному предприятию было задано ущерб на сумму 39,8 млн гривен", - говорится в сообщении.

Начальнику и заместителю начальника Филиалы инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что САП завершила расследование дела о хищении 98 млн грн "Укрзализныци". Чиновники на протяжении 2016-2017 годов проводили закупки топлива по завышенным ценам.

Также сообщалось, что по делу о хищениях в "Укрзализныце" ВАКС наложил арест на имущество бывшего народного депутата Валерия Ищенко.

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