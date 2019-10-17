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В ВАКС направили обвинувальний акт про розкрадання 39,8 млн гривень в УЗ

Новини » Суспільство    17.10.2019 - 10:49
В ВАКС направили обвинувальний акт про розкрадання 39,8 млн гривень в УЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Начальника та його заступника "Центру забезпечення виробництва" звинувачують у розкраданні 39,8 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до Вищого антикорупційний суд (ВАКС) обвинувальний акт у справі про розкрадання 39,8 млн гривень "Укрзализныци". Про це повідомляє прес-служба САП.

Повідомляється, що обвинувальний акт направлений у відношенні начальника та його заступника філії "Укрзалізниці" "Центру забезпечення виробництва".

"У 2016 році начальник і заступник начальника філії зловживали своїм службовим становищем в інтересах ТОВ "Вог Аеро Джет". А саме, за наявності реальної можливості, посадові особи не вжили жодних заходів до повернення одержаної в борг дизельного палива, в результаті чого підприємству щодня нараховувалися штрафні санкції від 2 до 2,7 млн гривень. Внаслідок цих зловживань державному підприємству було задано збитків на суму 39,8 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Начальнику та заступнику начальника Філії інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що САП завершила розслідування справи про розкрадання 98 млн грн "Укрзалізниці". Чиновники протягом 2016-2017 років проводили закупівлі палива за завищеними цінами.

Також повідомлялося, що у справі про розкрадання в "Укрзалізниці" ВАКС наклав арешт на майно колишнього народного депутата Валерія Іщенко.

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