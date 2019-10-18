ВАКС начал рассмотрение дела Гладковского

В пятницу, 18 октября, Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности Украины Олегу Гладковскому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как известно, ранее Гладковскому сообщили о подозрении в нарушении двух статей Уголовного кодекса Украины (ч.2 ст. 364 и ст. 366-1). Бывшему чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением и недекларирование доходов. По данным следствия, экс-замсекретаря СНБО использовал свои полномочия для получения неправомерной выгоды.

В результате незаконных действий Гладковского государство понесло убытки на сумму более 10,62 млн грн.

Напомним, Гладковский был задержан при попытке покинуть страну. Он прибыл в аэропорт “Борисполь” и собирался улететь из Украины, однако сотрудники пограничной службы отказали ему в вылете. После этого сотрудники НАБУ задержали его в одном из ресторанов на Бориспольской трассе.

18 октября НАБУ вручило подозрение бывшему заместитель секретаря СНБО Гладковському. Следствие установило, что он использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды компанией, в которой он является собственником, а именно - ОАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс".