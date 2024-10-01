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ВАКС конфіскував шість компаній, які контролював російський олігарх

Вівторок 01 жовтня 2024 14:42
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ВАКС конфіскував шість компаній, які контролював російський олігарх Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовільний позов Міністерства юстиції щодо націоналізації активів підсанкційних російських олігархів, зокрема, Мірона Горіловського. Мова йде про шість компаній, які входять до промислового конгломерату "Група Поліпластик".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Як пише СБУ, частками вищезгаданих компаній Горіловський володів через підконтрольних осіб.

Загалом група "Поліпластик" контролюється російськими олігархами і є одним з найбільших виробників полімерних труб та композитних полімерних матеріалів в Європі.

Згідно з матеріалами слідства, компанії олігарха поставляють продукцію для потреб військових баз, заводів та окупаційних органів країни-агресора, зокрема у тимчасово захопленому Криму. Зокрема підприємства беруть участь у виробництві комплектуючих для стрілецької зброї Збройних сил Росії.

"Як свідчать матеріали провадження, Горіловський володів українськими "філіями" через третіх осіб та офшорні компанії. Наразі судом прийнято рішення про стягнення корпоративних прав цих підприємств у власність України для забезпечення їхньої безперебійної роботи на користь нашої держави", - додає СБУ.

Наразі встановлюються усі факти злочинної діяльності бенефіціарних власників російської корпорації.

Україна конфісковує активи росіян

З початку повномасштабної війни України активно займається конфіскацією майна, яке належить росіянам. Особливо це стосується тих, хто є наближений до влади Росії.

Наприклад, нещодавно ВАКС задовольнив позов щодо конфіскації активів херсонського колаборанта Володимира Сальдо. У тому ж числі було націоналізовано активи колаборанта Євгена Балицького.

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