ВАКС націоналізував майно гауляйтера Балицького, серед активів київська компанія
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції щодо націоналізації активів колаборанта Євгена Балицького.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
У тому ж числі було націоналізовано усе майно, яким зрадник володіє через сім'ю.
Серед вилучених активів є київська компанія, що спеціалізується на ремонті, а також техобслуговуваннях літаків. Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Мова йде про:
- 5 легких літаків;
- 3 квартири;
- приватний будинок;
- 2 земельні ділянки;
- 4 автомобілі преміумкласу, зокрема Lexus та BMW.
"Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них - місцева телерадіокомпанія, яка працює на агресора", - додає СБУ.
Загальна вартість націоналізованого майна становить більше 120 млн гривень.
Що відомо про Балицького
Гауляйтер заочно отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна через визнання винним по низці статей:
- ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 - участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 110 - умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.
Колишній народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" був одним з перших, хто публічно підтримав повномасштабну війну Росії проти України. Пізніше терористи призначили його очільником окупаційної адміністрації країни-агресора на тимчасово захопленій частині Запорізької області.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Україна також націоналізувала майно російського олігарха Олександра Верховського. Мова йде про великий риболовецький траулер "Бухта Соколовская", вартість якого становить понад 1 млрд гривень.
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