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ВАКС націоналізував майно гауляйтера Балицького, серед активів київська компанія

Середа 05 червня 2024 14:21
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ВАКС націоналізував майно гауляйтера Балицького, серед активів київська компанія Фото: Євген Балицький, гауляйтер (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції щодо націоналізації активів колаборанта Євгена Балицького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

У тому ж числі було націоналізовано усе майно, яким зрадник володіє через сім'ю.

Серед вилучених активів є київська компанія, що спеціалізується на ремонті, а також техобслуговуваннях літаків. Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Мова йде про:

  • 5 легких літаків;
  • 3 квартири;
  • приватний будинок;
  • 2 земельні ділянки;
  • 4 автомобілі преміумкласу, зокрема Lexus та BMW.

"Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них - місцева телерадіокомпанія, яка працює на агресора", - додає СБУ.

Загальна вартість націоналізованого майна становить більше 120 млн гривень.

Що відомо про Балицького

Гауляйтер заочно отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна через визнання винним по низці статей:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 - участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 110 - умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.

Колишній народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" був одним з перших, хто публічно підтримав повномасштабну війну Росії проти України. Пізніше терористи призначили його очільником окупаційної адміністрації країни-агресора на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Україна також націоналізувала майно російського олігарха Олександра Верховського. Мова йде про великий риболовецький траулер "Бухта Соколовская", вартість якого становить понад 1 млрд гривень.

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