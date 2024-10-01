ВАКС конфисковал шесть компаний, которые контролировал российский олигарх

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов подсанкционных российских олигархов, в частности, Мирона Гориловского. Речь идет о шести компаниях, которые входят в промышленный конгломерат "Группа Полипластик".

Как пишет СБУ, долями вышеупомянутых компаний Гориловский владел через подконтрольных лиц.

В целом группа "Полипластик" контролируется российскими олигархами и является одним из крупнейших производителей полимерных труб и композитных полимерных материалов в Европе.

Согласно материалам следствия, компании олигарха поставляют продукцию для нужд военных баз, заводов и оккупационных органов страны-агрессора, в частности во временно захваченном Крыму. В частности предприятия участвуют в производстве комплектующих для стрелкового оружия Вооруженных сил России.

"Как свидетельствуют материалы производства, Гориловский владел украинскими "филиалами" через третьих лиц и оффшорные компании. Сейчас судом принято решение о взыскании корпоративных прав этих предприятий в собственность Украины для обеспечения их бесперебойной работы в пользу нашего государства", - добавляет СБУ.

Сейчас устанавливаются все факты преступной деятельности бенефициарных владельцев российской корпорации.

Украина конфискует активы россиян

С начала полномасштабной войны Украина активно занимается конфискацией имущества, принадлежащего россиянам. Особенно это касается тех, кто приближен к власти России.

Например, недавно ВАКС удовлетворил иск о конфискации активов херсонского коллаборанта Владимира Сальдо. В том же числе были национализированы активы коллаборанта Евгения Балицкого.