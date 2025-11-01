ВАКС конфіскував у екс-міністра МВС Захарченка активи на мільйони: квартири, гроші та бізнес

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 24 жовтня повністю задовольнив позов Мін'юсту та стягнув у дохід держави активи екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Його підозрюють у державній зраді та пропаганді російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.
Загальна вартість конфіскованого майна - мільйони гривень, включаючи нерухомість у Києві, банківські рахунки та частку в компанії.
Суд встановив, що Захарченко прямо володіє частиною активів, а щодо інших може опосередковано розпоряджатися через дружину, дочку та зятя (Ілля Нехаєв).
Майно придбано на незаконні доходи від хабарів під час керівництва ДПСУ та МВС (2010–2014 рр.), легалізовані через фіктивні фірми.
Представники Мін'юсту підтримали позов, Захарченко та родина не з'явилися, відзивів не подали).
Віталій Захарченко - екс-голова ДПС (2010–2011), міністр МВС (2011–2014) за часів Януковича.
Наказував стріляти по активістах Майдану. У РФ веде бізнес (медіа, ІП), володіє компаніями типу "Інсайд Медіа Холдинг". Рішення скеровано ФДМУ для управління активами, РНБО та Кабміну.
Як повідомлялось раніше, Міністерство юстиції подало позов до суду проти Віталія Захарченка, екс-глави МВС часів Віктора Януковича. Мова йде про конфіскацію активів колишнього посадовця.