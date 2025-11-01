ВАКС конфисковал у экс-министра МВД Захарченко активы на миллионы: квартиры, деньги и бизнес

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 24 октября полностью удовлетворил иск Минюста и взыскал в доход государства активы экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко. Его подозревают в государственной измене и пропаганде российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.
Общая стоимость конфискованного имущества - миллионы гривен, включая недвижимость в Киеве, банковские счета и долю в компании.
Суд установил, что Захарченко прямо владеет частью активов, а в отношении других может опосредованно распоряжаться через жену, дочь и зятя (Илья Нехаев).
Имущество приобретено на незаконные доходы от взяток во время руководства ГПСУ и МВД (2010-2014 гг.), легализованные через фиктивные фирмы.
Представители Минюста поддержали иск, Захарченко и семья не явились, отзывов не подали).
Виталий Захарченко - экс-глава ГНС (2010-2011), министр МВД (2011-2014) во времена Януковича.
Приказывал стрелять по активистам Майдана. В РФ ведет бизнес (медиа, ИП), владеет компаниями типа "Инсайд Медиа Холдинг". Решение направлено ФГИУ для управления активами, СНБО и Кабмину.
Как сообщалось ранее, Министерство юстиции подало иск в суд против Виталия Захарченко, экс-главы МВД времен Виктора Януковича. Речь идет о конфискации активов бывшего чиновника.