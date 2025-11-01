ВАКС конфисковал у экс-министра МВД Захарченко активы на миллионы: квартиры, деньги и бизнес

Общая стоимость конфискованного имущества - миллионы гривен, включая недвижимость в Киеве, банковские счета и долю в компании.

Ключевые активы, переданные государству

средства на банковских счетах в "Ощадбанке", ПУМБ и "Укрэксимбанке" на сумму 157 617 грн (принадлежат непосредственно Виталию Захарченко);

квартира с регистрационным номером объекта недвижимости 33902096 (принадлежит Виталию Захарченко);

квартира с регистрационным номером объекта недвижимости 219500780382 (зарегистрирована на жену Людмилу Захарченко);

2/5 доли в праве общей долевой собственности на здание банно-прачечного комбината общей площадью 404,2 м² (жена);

подвальное помещение площадью 126,1 м² в жилом доме (дочь Виктория Нехаева);

подвальное помещение площадью 88 м² в том же доме (дочь);

квартира с регистрационным номером объекта недвижимости 32140713 (дочь);

100% доли уставного капитала ООО "САНН ДЕ ЛИОН" в размере 10 000 грн (жена).

Суд установил, что Захарченко прямо владеет частью активов, а в отношении других может опосредованно распоряжаться через жену, дочь и зятя (Илья Нехаев).

Имущество приобретено на незаконные доходы от взяток во время руководства ГПСУ и МВД (2010-2014 гг.), легализованные через фиктивные фирмы.

Основания конфискации

Санкция по Закону "О санкциях" (п. 1-1 ч. 1 ст. 4): взыскание активов за информационное содействие агрессии РФ.

Захарченко - гражданин РФ (с 2014 г.), сбежал после Майдана, потерял паспорт Украины (Указ от 04.02.2023).

Подозрения ГБР: госизмена (ст. 111 УК), оправдание агрессии (ст. 436-2 УК), причастность к расстрелам на Майдане (ст. 115 УК).

Пропаганда: Telegram-канал "Захарченко: Слово генерала" (196 тыс. просмотров поста о "СВО"), YouTube "INSIDE MEDIA HOLDING", сайт фонда "Юго-Восток". Распространяет тезисы о "денацификации", "нацистах" в ВСУ, легитимизирует оккупацию.

Ранее заблокированы активы решением СНБО (22.11.2024, 10 лет).

Представители Минюста поддержали иск, Захарченко и семья не явились, отзывов не подали).