ВАКС конфіскував активи російського олігарха Шелкова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд України .

Як зазначено у повідомленні ВАКС, апеляційну скаргу може бути подано до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення.

Також у дохід держави стягнуто:

Як заявили у суді, рішення було прийнято з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що голова "Норнікеля" Володимир Потанін, один із найбагатших людей Росії, визнав вплив західних санкцій проти нього.

Крім того, ми писали, що в Європейському союзі закликають активізувати обговорення щодо використання конфіскованих російських активів для відбудови України.

Нагадаємо, що США найближчими місяцями можуть розпочати передачу Україні частини конфіскованих російських активів.

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