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ВАКС конфіскував активи російського олігарха Шелкова

Фото: російський мільйрдер Михайло Шелков (facebook.com/phystech)
Автор: Тетяна Зарембо

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглави інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд України.

Як заявили у суді, рішення було прийнято з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.

Насамперед конфіскація майна стосувалася 100% частки ТОВ "ВСМПО ТИТАН", яке працювало на російську оборону.

Також у дохід держави стягнуто:

  • квартиру загальною площею 175,5 кв. метрів в Одесі;
  • стояночне місце в Одесі;
  • склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв. метрів у Нікополі;
  • комплекс у Нікополі;
  • квартиру загальною площею 68,5 кв. метрів у Нікополі;
  • трактор колісний;
  • причіп;
  • автомобіль LEXUS;
  • чотири автомобіля MITSUBISHI PAJER0 SPORT;
  • кошти на банківських рахунках.

Як зазначено у повідомленні ВАКС, апеляційну скаргу може бути подано до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що голова "Норнікеля" Володимир Потанін, один із найбагатших людей Росії, визнав вплив західних санкцій проти нього.

Крім того, ми писали, що в Європейському союзі закликають активізувати обговорення щодо використання конфіскованих російських активів для відбудови України.

Нагадаємо, що США найближчими місяцями можуть розпочати передачу Україні частини конфіскованих російських активів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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