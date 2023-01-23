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ВАКС конфисковал активы российского олигарха Шелкова

Фото: российский миллиардер Михаил Шелков (facebook.com/phystech)
Автор: Татьяна Зарембо

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал украинские активы российского миллиардера, экс-главы инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины.

Как заявили в суде, решение было принято в целях защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействия террористической деятельности, а также предотвращения нарушения, восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства.

В первую очередь конфискация имущества коснулась 100% доли ООО "ВСМПО ТИТАН", работавшего на российскую оборону.

Также в доход государства взыскано:

  • квартиру общей площадью 175,5 кв. метров в Одессе;
  • стояночное место в Одессе;
  • состав рулонов нержавеющей стальной ленты общей площадью 2411,3 кв. метров в Никополе;
  • комплекс в Никополе;
  • квартиру общей площадью 68,5 кв. метров в Никополе;
  • трактор колесный;
  • прицеп;
  • автомобиль LEXUS;
  • четыре автомобиля MITSUBISHI PAJER0 SPORT;
  • денежные средства на банковских счетах.

Как указано в сообщении ВАКС, апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня оглашения решения.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что глава "Норникеля" Владимир Потанин, один из самых богатых людей России, признал влияние западных санкций против него.

Кроме того, мы писали, что в Европейском союзе призывают активизировать обсуждение использования конфискованных российских активов для восстановления Украины.

Напомним, что США в ближайшие месяцы могут начать передачу Украине части конфискованных российских активов.

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