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США найближчими місяцями можуть почати передачу Україні конфіскованих активів РФ

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США, Четвер 19 січня 2023 22:18
США найближчими місяцями можуть почати передачу Україні конфіскованих активів РФ Фото: США найближчими місяцями можуть почати передачу Україні конфіскованих активів РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Відповідно до нещодавно ухваленого закону, США впродовж найближчих місяців планує розпочати процес передачі Україні частини конфіскованих активів Росії через Державний департамент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора оперативної групи Міністерства фінансів США з питань виявлення та конфіскації незаконно зароблених активів Ендрю Адамса під час виступу в Hudson Institute у Вашингтоні.

"У майбутньому ми також готові розпочати передачу конфіскованих активів на користь України. Я хочу підкреслити, що це відносно недалекий розвиток подій", - заявив Адамс.

Представник міністерства нагадав, що наприкінці грудня президент США Джо Байден підписав закон про державний бюджет на 2023 рік, що раніше був ухвалений Конгресом, серед його положень було визначено право Мін’юсту передавати конфісковані кошти Держдепартаменту з метою надання допомоги Україні.

"Закон не визначає шляхів для передачі всіх конфіскованих коштів, які можуть бути зібрані в результаті наших зусиль... Це не "срібна куля", але все ж дозволяє сподіватися, що ми побачимо перші передачі (конфіскованих активів – ред.) від Міністерства юстиції Держдепартаменту найближчими тижнями й місяцями", - сказав посадовець.

Нагадаємо, США та інші партнери тиснуть на Швейцарію з метою заморожування російських активів та передачі їх Україні.

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