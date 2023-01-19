США найближчими місяцями можуть почати передачу Україні конфіскованих активів РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора оперативної групи Міністерства фінансів США з питань виявлення та конфіскації незаконно зароблених активів Ендрю Адамса під час виступу в Hudson Institute у Вашингтоні.

"У майбутньому ми також готові розпочати передачу конфіскованих активів на користь України. Я хочу підкреслити, що це відносно недалекий розвиток подій", - заявив Адамс.

Представник міністерства нагадав, що наприкінці грудня президент США Джо Байден підписав закон про державний бюджет на 2023 рік, що раніше був ухвалений Конгресом, серед його положень було визначено право Мін’юсту передавати конфісковані кошти Держдепартаменту з метою надання допомоги Україні.

"Закон не визначає шляхів для передачі всіх конфіскованих коштів, які можуть бути зібрані в результаті наших зусиль... Це не "срібна куля", але все ж дозволяє сподіватися, що ми побачимо перші передачі (конфіскованих активів – ред.) від Міністерства юстиції Держдепартаменту найближчими тижнями й місяцями", - сказав посадовець.