ВАКС конфіскував активи російського депутата Бабашова

Згідно з рішенням суду, активи, що належать відповідачу або щодо яких він здійснював права, тотожні до права розпорядження ними, будуть стягнуті в дохід держави. Йдеться про частину земельної ділянки, житловий будинок, нежитлові будівлі, транспортний засіб та корпоративні права.

Зазначено, що апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС протягом п'яти днів з дня проголошення рішення.

Голова департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України Інна Богатих повідомила, що йдеться саме про Бабашова у справі ратифікації договорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" та законів, спрямованих на легалізацію анексії Криму.

За її словами, це вже 17-й випадок конфіскації активів, проте три рішення ще не набули законної сили через термін подання апеляції. Одне з них стосується Бабашова, інше - Ротенбергів, Скоробогатька і Пономаренка, а третє - підприємств, які належали Олегу Дерипасці.

Зазначимо, Леонід Бабашов - депутат Державної думи Росії від партії "Єдина Росія".

У 2014 році він, бувши депутатом Верховної ради АРК, підтримав "приєднання" Криму до РФ, після чого вступив до "Єдиної Росії". За цей час "за віддану службу" отримав низку російських нагород.

Також Бабашов голосував за звернення Держдуми до Путіна про необхідність визнання "ДНР" та "ЛНР" у лютому 2022 року. Протягом останніх 9 років він підтримував та впроваджував дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Через підтримку російсько-української війни Бабашов перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, України та Нової Зеландії.