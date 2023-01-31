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ВАКС стягнув у дохід держави активи посадовців окупаційної влади в Криму

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Україна, Вівторок 31 січня 2023 18:26
ВАКС стягнув у дохід держави активи посадовців окупаційної влади в Криму Фото: активи російських депутатів з Криму стяггнуто у дохід держави Україна (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) стягнув у дохід держави Україна майно російських депутатів у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Вищого антикорупційного суду України (ВАКС).

Як зазначає пресслужба ВАКС, йдеться про дві квартири у Сімферополі загальною площею понад 206 кв. метрів, гараж площею 18,4 кв. метрів та два автомобілі марки BMW.

"Особа, щодо якої застосовано санкції, обіймала посаду першого заступника голови тимчасової окупаційної Ради Криму (2014-2016). Він також був депутатом держдуми VII (з 2016 року) та є чинним депутатом VIII скликання (з 2021 року)", - уточнюється у повідомленні.

Крім того, пресслужба повідомляє, що у дохід держави стягнуто, за рішенням ВАКС, активи іншого фігуранта, який до анексії Криму обіймав посаду командира роти міліції особливого призначення "Беркут" у Севастополі.

"Йдеться про квартиру у Севастополі загальною площею 63,7 кв. метрів, причіп легковий і транспортний засіб SSANG YONG KYRON", - заявляє пресслужба ВАКС.

Днями РБК-Україна повідомляло, що ВАКС конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглави інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.

Крім того, ми писали, що арештовано активи російського олігарха під санкціями обсягом 1 млрд гривень.

Нагадаємо, як в Україні конфісковують бізнес громадян країни-окупанта.

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