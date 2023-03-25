RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВАКС конфисковал активы российского депутата Бабашова

Фото: ВАКС конфисковал активы российского депутата Бабашова (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Высший антикоррупционный суд Украины 24 марта удовлетворил иск Министерства юстиции к российскому депутату Леониду Бабашову о конфискации его активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Согласно решению суда, активы, принадлежащие ответчику или в отношении которых он осуществлял права, тождественны праву распоряжения ими, будут взысканы в доход государства. Речь идет о части земельного участка, жилом доме, нежилых зданиях, транспортном средстве и корпоративных правах.

Отмечено, что апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение пяти дней со дня оглашения решения.

Глава департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Инна Богатых сообщила, что речь идет именно о Бабашове по ратификации договоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" и законов, направленных на легализацию аннексии Крыма.

По ее словам, это уже 17-й случай конфискации активов, однако три решения еще не вступили в законную силу из-за срока подачи апелляции. Одно из них касается Бабашова, другое - Ротенбергов, Скоробогатька и Пономаренко, а третье - предприятий, принадлежавших Олегу Дерипаске.

Отметим, Леонид Бабашов - депутат Государственной думы России от партии "Единая Россия".

В 2014 году он, будучи депутатом Верховного совета АРК, поддержал "присоединение" Крыма к РФ, после чего вступил в "Единую Россию". За это время "за верную службу" получил ряд российских наград.

Также Бабашов голосовал за обращение Госдумы к Путину о необходимости признания "ДНР" и "ЛНР" в феврале 2022. В последние 9 лет он поддерживал и внедрял действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Из-за поддержки российско-украинской войны Бабашов находится под санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать украинские активы российского олигарха Аркадия Ротенберга, среди которых киевский торгово-развлекательный центр Ocean Plaza.

Также ранее мы писали, что ВАКС взыскал в доход государства Украина имущество российских депутатов в Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАнтикоррупционный суд