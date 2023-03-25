ВАКС конфисковал активы российского депутата Бабашова

Высший антикоррупционный суд Украины 24 марта удовлетворил иск Министерства юстиции к российскому депутату Леониду Бабашову о конфискации его активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.
Согласно решению суда, активы, принадлежащие ответчику или в отношении которых он осуществлял права, тождественны праву распоряжения ими, будут взысканы в доход государства. Речь идет о части земельного участка, жилом доме, нежилых зданиях, транспортном средстве и корпоративных правах.
Отмечено, что апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение пяти дней со дня оглашения решения.
Глава департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Инна Богатых сообщила, что речь идет именно о Бабашове по ратификации договоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" и законов, направленных на легализацию аннексии Крыма.
По ее словам, это уже 17-й случай конфискации активов, однако три решения еще не вступили в законную силу из-за срока подачи апелляции. Одно из них касается Бабашова, другое - Ротенбергов, Скоробогатька и Пономаренко, а третье - предприятий, принадлежавших Олегу Дерипаске.
Отметим, Леонид Бабашов - депутат Государственной думы России от партии "Единая Россия".
В 2014 году он, будучи депутатом Верховного совета АРК, поддержал "присоединение" Крыма к РФ, после чего вступил в "Единую Россию". За это время "за верную службу" получил ряд российских наград.
Также Бабашов голосовал за обращение Госдумы к Путину о необходимости признания "ДНР" и "ЛНР" в феврале 2022. В последние 9 лет он поддерживал и внедрял действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Из-за поддержки российско-украинской войны Бабашов находится под санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать украинские активы российского олигарха Аркадия Ротенберга, среди которых киевский торгово-развлекательный центр Ocean Plaza.
Также ранее мы писали, что ВАКС взыскал в доход государства Украина имущество российских депутатов в Крыму.
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