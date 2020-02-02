ВАКС избрал меру пресечения подозреваемым во взятке за должность директора ОПЗ

Следственные судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) избрали меры пресечения трем лицам, подозреваемым в даче неправомерной выгоды председателю Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что двум лицам избран круглосуточный домашний арест с возложением обязанностей. Третий фигурант дела взят под стражу с альтернативой внесения залога в размере 12,6 млн грн.

По версии следствия, они предлагали 5 млн долларов председателю ФГИУ за назначение определенного человека на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству.

Указанных лиц сотрудники правоохранительных органов задержали сразу после предоставления первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тысяч долларов США. Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Дубовому по делу о хищении более 92 млн гривен при покупке одесского завода "Краяны". Ему назначили залог в сумме 15,8 млн гривен без содержания под стражей. При этом прокуратура просила от суда назначение залога в размере 30 млн гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что 30 января ВАКС избрал меру пресечения бывшему депутату Килийского районного совета Одесской области Анатолию Коломийцу в виде залога в сумме 420 400 гривен. Он подозревается в растрате, завладении имуществом, а также отмывании средств по делу о покупке завода "Краяны".