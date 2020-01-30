Новому фигуранту дела Труханова избрали меру пресечения

Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Экс-депутату Килийского райсовета назначили залог

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения новому фигуранту дела Геннадия Труханова, мэра Одессы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАКС.

Сообщается, что ВАКС избрал меру пресечения бывшему депутату Килийского районного совета Одесской области Анатолию Коломийцу в виде залога в сумме 420 400 гривен. Он подозревается в растрате, завладении имуществом, а также отмывании средств.

Напомним, на прошлой неделе в деле Труханова появились новые подозреваемые, которым были объявлены подозрения. По версии правоохранительных органов, подозреваемые купили завод "Краян" по вдвое завышенной цене. Это нанесло ущерб местному бюджету Одессы на сумму более 92 млн гривен.

В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности. Расследование указанных фактов детективы НАБУ ведут с ноября 2016 года. В конце 2019 года Антикоррупционный суд начал исследование доказательств по делу Труханова. В частности, началось рассмотрение видеозаписей обысков, а также переписок обвиняемого и его родственников.