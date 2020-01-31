Экс-нардепу Дубовому по делу Труханова избрали меру пресечения

Фото: Александр Дубовой (facebook.com)

Дубовому назначили залог в 15,8 млн гривен без содержания под стражей

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Дубовому по делу о хищении более 92 млн гривен при покупке одесского завода "Краяны". Об этом сообщает "Думская".

Дубовому назначили залог в сумме 15,8 млн гривен без содержания под стражей. При этом прокуратура просила от суда назначение залога в размере 30 млн гривен.

Отметим, экс-нардепа обвиняют в причастности к преступной схеме городского главы Одессы Геннадия Труханова на основе найденных документов в его офисе. При этом сам Дубовой в суде заявил, что данное адвокатское объединение, в котором были найдены документы, ему не принадлежит.

Напомним, по версии правоохранительных органов, мэр Одессы Геннадий Труханов с другими участниками организовали схему купли завода "Краян" по вдвое завышенной цене. Это нанесло ущерб местному бюджету Одессы на сумму более 92 млн гривен. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности. Расследование указанных фактов детективы НАБУ ведут с ноября 2016 года. В конце 2019 года Антикоррупционный суд начал исследование доказательств по делу Труханова. В частности, началось рассмотрение видеозаписей обысков, а также переписок обвиняемого и его родственников.

Ранее РБК-Украина писало, что 30 января ВАКС избрал меру пресечения бывшему депутату Килийского районного совета Одесской области Анатолию Коломийцу в виде залога в сумме 420 400 гривен. Он подозревается в растрате, завладении имуществом, а также отмывании средств по делу о покупке завода "Краяны".