ВАКС дозволив оголосити депутата Київської міськради у міжнародний розшук

Як зазначають у прокуратурі, депутата, якого оголосили у міжнародний розшук, звинувачують у отриманні 1,39 мільйона гривень неправомірної вигоди.

Суд при ухваленні рішення врахував системні неявки обвинуваченого на судові засідання та наявність підтвердженої інформації про перетин кордону зазначеною особою. Клопотання задовольнили у повному обсязі.

При цьому 12 червня ВАКС розгляне клопотання про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та про заставу у розмірі 9 млн 886 тисяч гривень.

У САП не уточнюють, якого саме депутата оголосили у розшук.

Корупційні скандали в Україні

Нагадаємо, останні кілька місяців в Україні викривають корупцію серед чиновників і не лише. Так, на хабарі спіймали голову Верховного суду Всеволода Князєва. Його вже позбавили посади.

Також СБУ викрила схему присвоєння коштів держкомпанії "Укртатнафта", яку організував бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського Михайло Кіперман.