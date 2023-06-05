ВАКС разрешил объявить депутата Киевского горсовета в международный розыск

Как отмечают в прокуратуре, депутата, которого объявили в международный розыск, обвиняют в получении 1,39 миллиона гривен неправомерной выгоды.

Суд при принятии решения учел системные неявки обвиняемого на судебные заседания и наличие подтвержденной информации о пересечении границы указанным лицом. Ходатайство удовлетворили в полном объеме.

При этом 12 июня ВАКС рассмотрит ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей и о залоге в размере 9 млн 886 тысяч гривен.

В САП не уточняют, какого именно депутата объявили в розыск.

Коррупционные скандалы в Украине

Напомним, последние несколько месяцев в Украине разоблачают коррупцию среди чиновников и не только. Так, на взятке поймали главу Верховного суда Всеволода Князева. Его уже лишили должности.

Также СБУ разоблачила схему присвоения средств госкомпании "Укртатнафта", которую организовал бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Михаил Киперман.